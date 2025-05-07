Osmaniye’de kirpik, kaş ve saçları dökülen 8 yaşındaki Aysima İlengiz, kalıcı makyajla yapılan kaşlarının ardından şimdi de saçlarına kavuştu. Minik Aysima, artık çok daha mutlu olduğunu belirterek başta Belediye Başkanı İbrahim Çenet olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, mahalle gezileri sırasında Kazım Karabekir Mahallesi’nde bakkal işleten babasının yanında tanıştığı Aysima’nın dökülen saç, kaş ve kirpiklerinin tedavisi için destek olacağını ifade etmişti. Başkan Çenet’in girişimleriyle, kentteki bir güzellik merkezinin de katkılarıyla Aysima’ya önce kalıcı makyaj yöntemiyle kaş yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aysima, saçlarına da kavuşmak istediğini dile getirmişti. Bu süreçte protez saç uygulaması için de çalışma başlatıldı. Anne Meryem İlengiz, kızının saçlarının çok güzel olduğunu söyleyerek, "Bu bizim hayalimizdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, çok mutluyuz" dedi.

Aysima’nın yaşadığı zorluklardan etkilenerek projeye gönüllü destek verdiğini belirten güzellik merkezi sahibi Zeynep Demir, "Aysima’nın kaşlarını yaptıktan sonra saçları için de harekete geçtik. Sponsor firmamız sayesinde gerçek çocuk saçından hazırlanan protez saç kısa sürede temin edildi. Aysima’yı bu hayaline kavuşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Anne İlengiz: "Kızım kaşı ve saçı olmadığı için okulda zor günler geçirdi"

Kızının 2 yaşından bu yana kaş ve saçlarının döküldüğünü ve kendini eve kapattığını söyleyen Meryem İlengiz, "Kaş ve saçları olmadığı için okulda zor günler geçiriyordu. Duygularını bize yansıtmamaya çalışıyordu ama içine kapanmıştı, evden çıkmak istemiyordu. 23 Nisan’a yetiştirmek için büyük çaba gösterildi. Şimdi çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Tedavi süreci devam ediyor

Aysima’nın kalıcı saç tedavisi için de çalışma başlatıldığını söyleyen Osmaniye Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi Sorumlusu Bekir Çakır, "İnşallah en kısa zamanda kendi saçlarına ve kaşlarına da kavuşur" dedi.

Hayaline kavuşmanın sevincini yaşayan Aysima ise "Kaşlarımın ve saçlarımın olması en büyük hayalimdi. Başta Belediye Başkanımız İbrahim Çenet olmak üzere herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.