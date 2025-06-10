Osmaniye’de, sivil toplum örgütleri tarafından Kudüs-Gazze-Madleen Gemisi’ne destek amaçlı konvoy düzenlendi.

Osmaniye Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde toplanan vatandaşlar, sloganlar atarak Millet Bahçesi’ne kadar konvoy düzenledi. Millet Bahçesi içerisinde bulunan Cebelibereket Cami içerisinde kurulan Mescid-i Aksa maketinin önünde basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum kuruluşları olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz diyen Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Bünyamin Dağ, " Dünya, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apertheid rejimi işgalci İsrail; tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de soykırım suçu işliyor. Son bilgilere göre Filistin’de, büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 60 bine yakın kişi şehit oldu. 125 bine yakın kişi yaralandı ve binlerce insan ise hâlâ enkaz altında kayıp. Ne acı ki şehit sayısı her gün ve her saat artıyor. Oysa dünyadaki tüm vicdan sahipleri, İsrail’e somut ve etkili bir şekilde karşı durulmasını bekliyor. Çünkü İsrail, sadece güçten anlar. Buradan, vicdan sahibi herkese sesleniyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes bu büyük soykırıma karşı harekete geçmelidir. Herkes, Gazze’deki işgalin son bulması için mücadele etmeli, ’bu zulümler yaşanırken ben yapmam gerekenleri yapıyor muyum?’ diye kendine sormalıdır" dedi.