Osmaniye Belediyesi’nin Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayram şenliğine katılan çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Grup Keyf-i Keder’in sahne aldığı gecede birbirinden güzel şarkılar seslendirilirken, animasyon ekibinin gösterisiyle de çocuklar unutulmaz bir bayram yaşadı.

Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Karaçay Doğa Park’ta Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram şenliği düzenlendi. Şenlik etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak sahne alan animasyon ekibi çocuklara çeşitli oyunlar sahneledi. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte çocuklar aileleri ile beraber doyasıya eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Zaman zaman animasyon ekiplerine eşlik eden çocukların yaşadıkları mutluluklar da gözlerinden okundu.

Bayram şenliği kapsamında animasyon ekibinin ardından Grup Keyf-i Keder sahne aldı. Pop-rock şarkıların seslendirildiği gecede müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Şarkılara eşlik eden dinleyicilerle birlikte müzik şölenin ortaya çıktığı gecede eğlence doruk noktasına taşındı.