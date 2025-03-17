Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Trap Turnuvasında başarı elde eden Bozkurt Belediyespor kulübü sporcularla bir araya geldi ve başarılarını kutladı.

Çanakkale Şehitlerini anmak programı kapsamında Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Trap Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan Bozkurt Belediyespor Kulübü sporcuları atışlarda büyük başarılar elde etti. Bozkurt Belediyespor Kulübü sporcusu aynı zamanda Milli sporcu olan Muharrem Sarı il 1’incisi olurken, yine Bozkurt Belediyespor Kulübü sporcusu Çağdaş Moran il 2’ncisi oldu. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik Turnuvada Başarı elde eden sporcularla bir araya gelerek başarılarının devanı diledi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Denizli Gençlik Spor Müdürlüğü’nün Çardak’ta düzenlediği Çanakkale Şehitlerini Anma ve Trap İl Birinciliği Turnuvası’na katılan sporcularımız yine madalya ile döndü. Bozkurt Belediyespor Kulübü oyuncumuz milli sporcumuz Muharrem Sarı il 1’incisi , hemşehrimiz Çağdaş Moran da il 2’ncisi olarak bizleri onurlandırdı. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.