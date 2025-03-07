Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt Belediyesi Etüt Merkezinde eğitim veren öğretmenlerle birlikte iftar yaptı.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, öğretmenler ve meclis üyeleriyle birlikte iftar yaptı. Bozkurt belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Bozkurt Belediyesi Etüt Merkezinde eğitim veren öğretmenler ve meclis üyeleri Belediyeye ait İstasyon Kafede ağırlandı. İftar sonrası Başkan Çelik, öğretmenlerle muhabbet etti ve İstasyon Kafe çalışanı Harun Navruz’un doğum günü sebebiyle pasta kesildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugünkü iftarımızda Bozkurt Belediyesi Etüt Merkezimizde gelecek nesillerimizi yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizle birlikteyiz. Öğretmenlerimizi Meclis üyelerimizle birlikte İstasyon Kafe’mizde ağırladık. Var gücümüzle çalışacak Bozkurt’umuzun geleceğini aydınlatacağız" ifadelerini kullandı.