Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Bereketli Sürüler Projesi' sahada karşılığını buluyor. Proje kapsamında damızlık Karya koyunlarını teslim alan üreticileri ziyaret eden Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri hem sürülerdeki gelişimi yerinde inceledi hem de üreticilerle birebir görüşerek talepleri dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretime yönelik desteklerinin sadece dağıtımla sınırlı kalmadığı, yapılan saha ziyaretleriyle bir kez daha ortaya kondu. 2026 yılı içinde 309 üreticiye toplam 1198 damızlık küçükbaş hayvan desteği sağlanırken, projenin etkileri üretim sahasında somut şekilde hissedilmeye başlandı. Ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelen ekipler, projenin temel amacının Denizli genelinde verimli ve sağlıklı hayvan varlığını artırmak olduğunu vurguladı. Bölge şartlarına uyum sağlayan Karya ırkının tercih edilmesiyle sürü kalitesinde kısa sürede gözle görülür bir artış sağlanacağı ifade edildi.

'Üretici kazanırsa, Denizli kazanır'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise projeye ilişkin değerlendirmesinde, 'Üretenin yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız sadece hayvan sayısını artırmak değil, daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapısını güçlendirmek. Üreticimiz kazanırsa Denizli kazanır. Sadece hayvan verilmedi, gelip durumumuzu da sordular. Bu bizim için çok kıymetli. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Bu sürüler bizim geçimimiz, geleceğimiz' sözleriyle memnuniyetlerini paylaştı.

Öte yandan, damızlık koyun-koç kurasında yedek listede yer alan 191 üreticinin de projeye dahil edilmesi için yeni bir adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan ayı toplantısında alınan kararla birlikte 'Bereketli Sürüler Projesi'nden yararlanan üretici sayısının artırılması hedefleniyor.