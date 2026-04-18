Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın durduğu bölgede yolda mahsur kalan vatandaşlara Türk Kızılay tarafından kumanya desteği sağlandı.

Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolda ciddi hasar oluşurken, çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Heyelan sonrası trafiğe kapanan yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve yolcuların ihtiyaçları, Türk Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri tarafından karşılandı. Ekipler, bölgede kalan vatandaşlara kumanya dağıtarak temel ihtiyaç desteği sağladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, son iki gün içerisinde heyelan bölgesinde yolda kalan vatandaşlara toplam 800 kumanya dağıtıldığını belirterek, 'Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadayız. Allah bu tür doğal afetleri bir daha göstermesin' dedi.

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.