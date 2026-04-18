TFF 2. Lig'in 37. haftasında Play-Off potasını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Muğlaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig'de sezonun final haftalarına girilirken, Muğla futbolseverleri büyük bir maça tanıklık etmeye hazırlanıyor. Ligin 37. hafta mücadelesinde Muğlaspor, 19 Nisan Pazar günü Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ligde kritik bir konumda bulunan ve her puanın altın değerinde olduğu haftalarda Muğlaspor, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcuların mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandığı maçta, Muğla Atatürk Stadyumu'nun tribünlerinin tamamen dolması bekleniyor.