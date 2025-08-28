Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Sultan Sazlığı Milli Parkı’nı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Sultan Sazlığı’nı ruhuna uygun şekilde daha da canlı hale getirmek için hizmetlerinin süreceğini belirtti.

Kayseri’nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı’nda altyapıdan turizme kadar birçok çalışma yapılıyor. Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar’a hitap eden bölgede, yer altı kablo çalışmaları sürdürülürken, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlıkları da yol, çevre düzenleme ve güçlendirme noktasında görevlerini üstleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Sultan Sazlığı’nı ziyaret ederek, hizmetleri yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a, ziyaret sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti. Ovaçiftlik Mahallesi ve Sultan Sazlığı Milli Parkı’nı doğrudan etkileyecek hizmetlere dair açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç; "Öncelikle Ovaçiftliği Mahallemizin değerli muhtarı ve güzel mahallemizin sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Yapılması gereken hizmetler anlamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, sayın valimizin de tavsiyeleri doğrultusunda gerekeni yapacağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç; "Elektrik şirketimiz sağ olsun elektrikle ilgili donanımları yer altına almak suretiyle, burada gerekli çalışmaları yapmak suretiyle, ilgili kırsal hizmetler ve fen işlerimizin ekiplerinin burada yapacağı hizmetler ile milli parklarımızla ilgili işletmemizin kıymetli şefi, müdürü ve ekiplerinin de destekleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacağız. Elbette bunları yaparken burada mevcut işletmenin de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürüleceğini belirtelim. Yapılan protokol gereği onu da en güzel şekliyle hayata geçirerek buradaki özel sektörümüzle iş birliği halinde potansiyel oluşturmak, bu bölgenin daha canlı, daha diri, Sultan Sazlığı’nın ruhuna uygun şekliyle hem tanınmasına vesile olmak hem de hizmetlerimizi bütünleştirerek potansiyelize etmek adına gerekli çalışmaları yapacağımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Birlik, beraberlik vurgusu yapan Büyükkılıç; "Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın çözemeyeceği hiçbir problem yok. Daha nitelikli hizmet vermenin kaygısı içerisindeyiz. Buradaki problemleri birebir gerek muhtarımızla, gerek belediye başkanımızla, gerekse mahalle sakinlerinden öğrenmek suretiyle hepsini hızlı bir şekilde çözmeye gayret gösteriyoruz" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaptığı hizmetlerle, bu eşsiz doğa harikasını koruyarak, turizm açısından daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.