Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kumsmall Alışveriş Merkezi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 350 bin metrekare alanda 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma projesi Kumsmall Alışveriş Merkezi’ni ziyaret ederek, esnaf ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ile birlikte, alışveriş merkezindeki işletmeleri ziyaret ederek, esnaf ile sohbet edip hayırlı ve bereketli işler diledi. Kumsmall Alışveriş Merkezi içerisinde kurulan Yöresel Pazar’da satış yapan esnafla da keyifli sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, yöresel ürünleri inceledi. Başkan Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, miniklerle yakından ilgilendi ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Kumsmall Alışveriş Merkezi ziyaretini değerlendiren Büyükkılıç, “Mobilyanın başkenti Kayseri’mizde hemşehrilerimize hizmet veren, ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük karma alışveriş merkezi olan Kumsmall AVM’yi ziyaret ettik. Ziyaretimizde hem alışveriş yapan hemşehrilerimizle hem de güler yüzlü esnaflarımızla bir araya gelerek keyifli sohbet ettik” diye konuştu.

Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya da ziyaretleri, destekleri ve kente hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.