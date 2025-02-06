Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bürokratları ile birlikte yaklaşık 3 saat süren 2025 yılı yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, ‘beyaz altın’ diye nitelendirilen kar yağışı sonrası yapılan hizmetler değerlendirildi.

Ülke genelinde parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetleriyle, 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayırarak, Türkiye’de ilk sırada yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden Kayseri için çalışmaya devam ediyor.

Ulaşımdan turizme, sağlıktan eğitime, gastronomiden spora kadar birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sunan Başkan Büyükkılıç, kurmaylarıyla 2024 yılında yapılan yatırımları değerlendirirken, 2025 yılında yapılacak hizmetleri istişare etti.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen yatırım zirvesine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

Yatırım değerlendirme ve istişare toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak değerli genel sekreterimiz, yardımcıları ve değerli daire başkanlarımızla birlikte hem 2025 yatırımlarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yaptık hem de Cenab-ı Allah’a şükürler olsun yağan karla ilgili hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Karla mücadele anlamında gerek merkez gerekse taşrada yapacağımız çalışmaları takip ettik" dedi.

Büyükkılıç, kırsalda personellerin kar küreme çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürdüklerini kaydederek, "Merkezimiz başta olmak üzere mesai arkadaşlarımız aynı şekilde karla mücadele konusunda gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda kara yollarımızla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Valiliğimiz ile diyalog halindeyiz. Bu açıdan gerek ilçe belediyelerimizle gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"Bereket olarak görüyoruz"

Kar yağışını bereket olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Karla ilgili, elhamdülillah biz bereket olarak görüyoruz. Hem kayak merkezimizin vereceği hizmet açısından hem de şehrimize berekete vesile olacağı açısından şükür, dua ve temennide bulunuyoruz. Mücadelede emeği geçen kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Allah kazadan beladan esirgesin" dedi.

Büyükkılıç, kar yağışı ve don yaşanması nedeniyle okulların tatil edildiğine değinerek, "Çocukların kartopu oynayarak karın keyfini çıkarmalarını istiyoruz, parklarımız onlar için. Beyaz bereketin tadını çıkartsınlar diyor, ayrıca derslerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Okulların tatil edilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tesislerinin kapatılmadığını, hizmetin devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, KAYMEK bünyesindeki kursların tatil edildiğini paylaştı.

Büyükkılıç, 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri rahmetle yâd etti

Büyükkılıç, 6 Şubat depreminin yıl dönümünü dolayısıyla depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dirençli şehirler oluşturma anlamında gerekli önlemleri alma yönünde de irade gösterdiğimizi, depremle ilgili hazırlıkların yapılması konusunda gerekli çalışmaların, ilgili birimlerimiz tarafından AFAD ile iş birliği halinde aynı zamanda da Afet İşleri Daire Başkanlığımızı oluşturmak suretiyle üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçe belediyelerimizle diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah bu tür felaketlerle bizleri karşı karşıya getirmesin diye dua ve temennide bulunuyoruz."