Kayseri’de zirai donun etkisiyle zor günler geçiren üreticileri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don olayı, üreticileri büyük oranda zor durumda bırakırken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu zorlu süreçte üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığa verdikleri desteğin 1 milyar TL’ye yaklaştığını paylaşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki heyet ile birlikte ilçelerdeki üreticileri ziyaret etti.

İlk olarak Develi ilçesinin Gazi Mahallesi’nde çiftçi Özgür Orhan’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, üreticinin zarara uğramış tarlalarını yerinde inceledi.

Daha sonra Yahyalı ilçesinde Âdemoğulları Grup ve Yerköy Mahallesi’ni ziyaret eden heyet, burada da üreticilerin zararlarını değerlendirdi.

Birlik, Beraberlik ve Dayanışma

Üreticilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerine, devletin, hükümetin, yerel yönetimlerin çiftçilerle el ele vermek suretiyle birlik, beraberlik ve dayanışma halinde böylesine anlamlı bir toplantıda olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek başladı.

Başkan Büyükkılıç, "Değerli oda başkanlarımız ile Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte onların derdini dert edinerek ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim yapmamız ve yapılması gerekenleri de ilgili yerlere iletiyoruz. Gönül huzuru ile söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu bir ortamda, bir sorumluluk konumunda hiçbir vatandaşımız mağdur olmaz, bundan emin olun" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel yöneticiler olarak üzerlerine bu alanda ne düşüyorsa yapacaklarına değinerek "Üzerimize ne düşüyorsa, onu da yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" dedi ve son süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa yapmış olduklarını yatırımın yaklaşık 1 milyar TL’ye ulaştığının altını çizdi.

"Siz Üretensiniz, Başımızın Tacısınız"

Üretici çiftçilere "Siz üretensiniz, başımızın tacısınız. Siz olmazsanız biz olmayız. O anlayış içerisinde sizlere desteğimizin süreceğini buradan belirtiyorum" şeklinde seslenen Başkan Büyükkılıç, zirai dondan etkilenen ilçelerin mağduriyetini giderme noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Üreticilerin istek ve talepleri de dinlenirken, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de her çiftçi adına teşekkür ederek, "İki büyüğümüz olan sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Cenab-ı Allah iki atom karıncayı bizlere lütfetti, hiçbir zaman kendimizi üreticiler olarak yalnız hissetmedik" dedi.

"İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın"

Son olarak, Yeşilhisar ilçesinin Kuşçu Mahallesi’ni ziyaret eden Büyükkılıç, burada da üretici Cemil Erkan’ın bahçesinde incelemelerde bulunarak, Kayadibi Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerinin yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz hep beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz. Çok değerli valimiz söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Geçmiş olsun diyoruz, hiçbir mağduriyet oluşturulmayacağını bilmenizi bir kez de ben söylüyorum. Gerek tarım bakanımız, gerekse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu bir yerde mağduriyet olmaz, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyor. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa, bu konuda yapmamız gerekeni yapacağımızdan endişeniz olmasın. El ele vermek suretiyle, ön tespitler yapıldı, kalıcı tespitlerle birlikte mağduriyet gidecektir."

Büyükkılıç, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlarla birlikte üreticilerin sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin devam edeceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Biz sizin için varız, sizler bizim olmazsa olmazımızsınız, üretenin hizmetkârıyız, üretenin başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.

Ziyaretlerde, Vali Gökmen Çiçek, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da Kayseri milletvekilleri ile telefon görüşmeleri yaparak, bu konuda hiçbir çiftçinin mağdur edilmemesi için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, üreticilere bu bilgileri aktardı.

İlçe ziyaretlerinde protokole, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, ziraat oda başkanları ile muhtarlar da eşlik etti.