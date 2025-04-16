Adana’nın Kozan ilçesinde kavga ihbarına giden polis, gerçek zannettikleri olayın şaka olduğunu biber gazı kullanacağı anda anladı. Bir elinde biber gazı olan polise kutlama amaçlı gül verilince, ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yıl dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde bu kez Adana Kozan’da ilginç bir olay yaşandı. Kozan Kalesi işletme çalışanları, kavga ihbarı yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, ihbar sonrası bölgeye gelerek senaryo gereği kavga edenlerin rollerini gerçekmiş gibi yapması nedeniyle ayırmaya çalıştı. Polis tam biber gazı ile müdahaleye hazırlanırken, çalışanlar, ’Polis Haftası’ kutlaması için şaka yaptıklarını söyledi. Başta duruma inanmayan polise, gül verildi. Bir elinde biber gazı diğer elinde gül olan polislerle birlikte pasta kesildi.

Kozan Belediyesi Kozan Kale İşletme Sorumlusu Saliha Yurduseven Tekgöz, polislerin huzur ve güven için her zaman sahada olduğunu belirterek, biraz farklı bir şekilde kaleye davet edip Polis Haftalarını kutladıklarını söyledi.