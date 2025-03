Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; huzur ve dayanışma ayı Ramazan’da Kayserili hemşehrileri ile teravih namazında buluşmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın Ramazan’ın ikinci teravih namazında adresi Esenyurt Mehmet Kürtüncü Camii oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da on bir ayın sultanı Ramazan’da her akşam farklı bir mahallede hemşehrileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Esenyurt Mahallesi Mehmet Kürtüncü Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası mahalle sakinleri ile sohbet edip, fotoğraf çekindi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan’ın da eşlik ettiği teravih namazında Büyükkılıç; "Mübarek Ramazan-ı Şerif’in tacı olan teravih namazımızı Esenyurt Mahallemizdeki Mehmet Kürtüncü Camii’nde eda ederek, hemşehrilerimiz ile hasbihal ettik. Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhuna uygun olarak kadirşinas Kayserililer ile bu manevi duyguyu yaşamanın mutluluğunu hissettik. Allah ibadetlerimizi kabul, gayretlerimizi bereketli kılsın" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından dağıtılan ikramlıkları da vatandaşlara sunarak, Esenyurtlular ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.