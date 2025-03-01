Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultanı, dayanışma ve huzur ayı Ramazan’ın ilk gününde teravih namazı dolayısıyla Kayserili hemşehrileriyle bütünleşerek Ramazan’ı karşıladı.

Organize Sanayi Fevzi Mercan Camii’nde teravih namazını kılan ve vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, Ramazan’ın manevi ikliminde birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayının ruhuna uygun olarak camilerde bütünleştiklerini, on bir ayın sultanı olan Ramazan’da huzur ayının atmosferini soluduklarını dile getirdi.

Büyükkılıç’tan Ramazan’da birlik, bereket ve huzur vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan. Ramazan ayının manevi ikliminde ilk teravih namazımızı Organize Sanayi Fevzi Mercan Camii’nde kıymetli hemşehrilerimizle birlikte eda ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayının ruhuna uygun olarak camilerde bütünleştik, on bir ayın sultanı olan Ramazan’da huzur ayının atmosferini hep beraber soluduk. Bu mübarek ayın bereketini ve huzurunu paylaştığımız hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederim" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nin, Ramazan öncesinde camilerde bakım ve aydınlatma çalışmaları ve her güne bir etkinlik sunduğu Ramazan Etkinlikleri ile on bir ayın sultanı Ramazan’ı coşkuyla karşılayan Kayserili vatandaşlarla, teravih namazı ile bir araya gelen Büyükkılıç, onlarla sohbet ederek, fotoğraf çekindi.