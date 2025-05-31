Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önem verdiği yol ve ulaşım faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Erkilet Bulvarı’ndaki yenileme planlaması yapılan yolda yaklaşık 36 milyon TL maliyetli asfaltlama çalışmasına başlandı.

Büyükşehir’in Kayseri’de gerek yeni yol açma gerekse mevcut yolların onarımı ile yenilenmesi noktasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda ara verilmeden devam eden faaliyetleri, Erkilet Bulvarı’ndaki sıcak asfaltlama çalışması ile hız kesmeden sürüyor.

Çıkan freze, malzeme geri dönüşümle tekrar kullanılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından planlanan Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarına başlanırken, Erkilet Bulvarı 112 Acil Çağrı Merkezi kavşağı ile Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği kavşağı arasında kalan 3 bin 300 metre uzunluğundaki yolun gidiş ve geliş istikametinde yapılacak asfalt yenileme çalışmalarında mevcut asfalt, asfalt kazıma makinası ile kazınıyor. Çıkan freze malzemeler ise kırsal yollara serilerek geri dönüşüm sağlanıyor.

5 cm kalınlığında konforlu bir ulaşım hedefleniyor

Kazıma işlemi tamamlandıktan sonra gerekli zemin iyileştirme çalışmaları ile yol dayanımının artırılıp serilen 7 cm kalınlığında binder ve 5 cm kalınlığında aşınma asfalt tabakası ile konforlu bir ulaşım hedefleniyor.

Yaklaşık 36 Milyon TL’lik çalışma ile 21 bin ton sıcak asfalt serimi

Erkilet Bulvarı’ndaki söz konusu asfalt çalışmaları tamamlandığında toplam 6 bin 600 metre uzunluğunda ve 21 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleşecek. Asfalt yatırımının toplam bedeli ise 35 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşti.

Vatandaştan büyükşehirin asfalt çalışmasına övgü: "Hizmet budur"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışmasını memnuniyetle karşılayan Bahattin Halil Eke, Erkilet Bulvarı’nda 7 yıldır direksiyon eğitmenliği yaptığını belirterek, "Günde en az 150 kilometre yapıyoruz bu parkuru. Ciddi bir şekilde asfalt yenilemesi gerekiyordu. Bizim yama olur düşüncemiz vardır ama Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun komple yeniden bir asfalt yapmış, bizi ihya etmiş, çok sevindik. Gerçekten güzel bir hizmet oluyor" diye konuştu.

Eke, Büyükşehir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Yerden göğe kadar Allah razı olsun. Hizmet budur, gerçekten budur. Halka hizmet Hakk’a hizmet" dedi.