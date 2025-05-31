Mardin’in Midyat İlçe Belediyesi’nde görev yapan temizlik personeli sabah mesaisine başladığı sıralarda Cumhuriyet Bulvarı’nda bulduğu poşetin içindeki 111 bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı. Personelin dürüstlüğü, belediye yönetimi ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Temizlik personeli Halit Oğuz (39), sabah mesaisine başladığı sıralarda Cumhuriyet Bulvarı’nda bulduğu poşetin içerisinde 111 bin 500 lira olduğunu gördü. Midyat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Onur’a bildirerek parayı teslim etti. Belediye yetkililerinin yaptığı araştırma sonucunda, paranın Yunus Yeşilmen’e ait olduğu belirlendi. Tutanak karşılığında para sahibine resmi bir törenle teslim edildi.

Dürüstlük törenle taçlandı

Teslim törenine Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz, Özel Kalem Müdürü Mehmet Onur, temizlik personeli Halit Oğuz ve paranın sahibi Yunus Yeşilmen katıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yurt dışında bulunmasına rağmen olay hakkında bilgilendirildikten sonra temizlik personelinin sergilediği örnek davranıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Şahin, Oğuz’a ödül vereceğini de açıkladı.

"Elimden geleni yaptım"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Halit Oğuz, "Mesaiye başladım, yerde bir poşet gördüm. İçinde yüklü miktarda para vardı. Hemen belediyeye geldim, durumu Özel Kalem Müdürümüze bildirdim. Elimden geleni yaptım. Paranın sahibine ulaşmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

Özel Kalem Müdürü Mehmet Onur ise "Belediye Başkanımız Veysi Şahin’in konudan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Başkanımız, dürüst belediyeciliğin bir örneği olarak Halit Oğuz’u ödüllendirecektir. Buradan bu müjdeyi vermek istiyorum. Bu vesileyle personelimize Veysi Şahin adına ben yine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Paranın sahibine de ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ diye konuştu.