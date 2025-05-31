SUBÜ öğrencileri, TÜSF tarafından Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası’nı 6 madalya ve üçüncülük kupası ile tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda yer aldı. 38 üniversiteden 311 sporcunun yarıştığı organizasyonda SUBÜ’lü sporcular bireysel kategorilerde toplam 6 madalya toplarken, takım halinde ise Türkiye üçüncülüğü kupası kazandı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz ve daire başkanlığı personeli Oğuz Taşdemir rehberliğinde şampiyonaya katılan SUBÜ kadın ve erkek takımından Şeyma Yıldırar, Disk Atma Kategorisi’nde Türkiye ikincisi, Çekiç Atma Kategorisi’nde ise Türkiye üçüncüsü oldu. Hacernaz Kaya, 400 Metre Engelli Yarışı’nda Türkiye ikinciliği elde etti. Dilan Meriç, Uzun Atlama Kategorisi’nde Türkiye üçüncüsü, Üç Adım Atlama Kategorisi’nde ise Türkiye ikincisi oldu. Arzu Atlı ise Cirit Atma Kategorisi’nde Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. Ayrıca SUBÜ kadın atletizm takımı, takım halinde Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Şampiyona sonunda düzenlenen kupa ve madalya törenine TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, TÜSF Genel Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bozkuş, TÜSF Başkan Vekili Kemal Yurtnaç, TÜSF Genel Sekreteri Mehmet Yönal ve SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz katıldı.

Şampiyonadaki başarılara ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, "Sportif başarı yalnızca bireysel çabanın değil güçlü bir akademik altyapı, disiplinli çalışma ve kararlı bir vizyonun sonucu. Öğrencilerimizin ülke çapında gösterdiği bu performans üniversite olarak spora verdiğimiz değerin ve oluşturduğumuz destekleyici sistemin bir yansıması. Madalya kazanan tüm öğrencilerimizi, antrenörlerimizi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personelimizi gönülden kutluyorum. Yetenekleri keşfetmeye ve onları en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.