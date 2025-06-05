Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı öncesinde şehrin en işlek cadde ve sokaklarında vatandaşla buluştu, kucaklaştı ve bayramlaştı. Esnafları tek tek dolaşıp güzel bir bayram dileyen Alemdar, şehre hizmetin kendileri için en büyük bayram olduğunu belirterek ulaşımdan, sosyal yaşama, spora, çevreye, altyapı ve üstyapıya kadar nice güzel eserleri şehre kazandırmak için durmadan yorulmadan çalışacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı öncesi şehir merkezinde vatandaşla kucaklaştı, bayramlaştı ve güzel bir bayram dileklerini kapı-kapı dolaştığı esnaflara iletti. Çark Caddesi, Dar Sokak, Yuvam Sokak, İtfaiye Caddesi gibi şehrin en işlek noktalarında bayram alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet eden, talepleri dinleyen Alemdar, Sakarya için üretmenin, hizmet etmenin kendileri için en büyük bayram olduğunu ifade etti. Raylı Sistem’den Metrobüs’e, Kongre Merkezi’nden Bilim Merkezi’ne ve Sapanca Gölü’nde, şehrin incisi Karadeniz’in kıyısında inşa edilecek sosyal yaşam alanlarına kadar Sakarya’nın ihtiyacı olan hizmetleri hayata geçirmek için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını söyledi. Alemdar, esnafları gezerek hayırlı bayramlar diledi, tüm talepleri dinleyip not aldı.

"Şehrin dört köşesine hizmet kazandırmak için yola çıktık"

Alemdar, "Sakarya’ya hizmet, bizim için en büyük bayramdır. Spordan ulaşıma, sosyal hayattan yeni yaşam alanlarına kadar hayatın her alanında vatandaşlarımız için gayretle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Tüm memleketimize hayırlı, huzurlu bir bayram diliyorum. Raylı Sistem’den Metrobüs’e, Kongre Merkezi’nden Bilim Merkezi’ne ve Sapanca Gölü’nden, şehrin incisi Karadeniz’in kıyısında inşa ettiğimiz sosyal yaşam alanlarına kadar şehrimizin dört bir köşesine hizmetler kazandırmak için yola çıktık. İnsanlar sözleriyle değil, eserleriyle anılır. Biz vatandaşımızla ilk buluşmamızda da bu şehre söylediklerimizle değil eserlerimizle iz bırakmak istediğimizi söyledik ve aynı noktadayız. Bu yüzden çok çalışacağız" dedi.

"Bayramlar en özel zamanlardır, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Alemdar tüm vatandaşları bayramlaşma programına davet ederek, "Bayramlar bizleri birbirimize yaklaştıran, ortak değerler etrafında toplandığımız, gencinden yaşlısına herkesin mutlu olduğu özel günlerdir. Bizde Kurban Bayramı’nda şehrin tüm temsilcileri ile toplu bayramlaşma töreni bayramın ikinci günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştireceğiz. Aile ve dostluk bağlarının güçleneceği, memleketimize hayır ve bereket getiren bir bayram diliyorum. Güzel bir Sakarya için hep yan yana, gönül gönüle olalım. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kurban Bayramı’nın mazlum ve mağdur tüm coğrafyalardaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Başkan Alemdar, günün anısına vatandaşlarla fotoğraf çekildi.