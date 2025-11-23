Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında nesillerin, bir toplumun geleceğinin inşasında, bir milletin ve bir devletin geçmişin kökleriyle geleceğe uzanmasında en temel adımları atan öğretmenlik müessesinin önemine işaret ederek; "Öğretmenlik müessesemiz ve öğretmenlerimiz milletimizin geleceğini inşa etmesinde, ilelebet var olabilmesinde savunma sanayii kadar önemli en güçlü kalelerimizden biri" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ve kendi öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü tebrik eden Başkan Büyükkılıç, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri de rahmet ve minnetle yâd etti. Başkan Büyükkılıç, mesajında öğretmenlik müessesesinin toplum için önemine işaret ederek, "Her zaman ifade edildiği gibi atalarımızı, bizleri ve gelecek nesillerimizi yetiştiren kıymetli öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Şahsım ve toplumumuzun her bir ferdinin üzerinde, karşılığı hiçbir şekilde ödenemeyecek emekleri olan öğretmenlerimizin hayatta olanlarının ellerinden öpüyor, Hakk’a yürüyenleri rahmetle anıyorum. Görev başında olan genç öğretmenlerimiz başta olmak üzere emektar ve fedakâr tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, daima destekçileri olduklarımızı ifade ederek, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Öğretmenlerin toplumun geleceğine yön veren çok kıymetli birer rehber olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Nesillerin, bir toplumun geleceğinin inşasında, bir milletin ve bir devletin geçmişin kökleriyle geleceğe uzanmasında en temel adımları atan öğretmenlik müessesi en büyük gücümüzdür. Öğretmenlerimiz milletimizin geleceğini inşa etmesinde, ilelebet var olabilmesinde savunma sanayii kadar önemli en sağmak yapı taşımızdır" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, öğretmenlik müessesi ve öğretmenlerin en büyük saygı ve sevgiyi hak ettiklerine dikkat çekerek, "Öğretmenlerimiz toplumumuzda daima en büyük saygıyı gören değerlerimizdir. Korkuyla değil sevgiyle, katı kurallarla değil şefkatle, mesai mefhumuyla değil ömrünü öğrencilerine adayan bir anlayışla nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimize karşı gereken saygı ve değeri vermek bu milletin her bir ferdinin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, öğretmene karşı şiddeti kınadı

Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getirip öğretmenlere karşı şiddeti kınayarak; "Bu anlamlı günde son yıllarda şahit olduğumuz öğretmene karşı şiddete dikkat çekmeden geçemeyiz. Ne sebeple olursa olsun bir öğretmene bir eğitim yuvasının içerisinde veya dışarısında uygulanan şiddeti lanetliyorum. Çocuklarımız ve gençlerimize, kendilerine gelecekteki hayatlarını cennet bahçesine çevirme imkânı sunan öğretmenlerine karşı nezaket ve saygılarını daima korumalarını, onlarla sevgi dolu bir anlayışla öğretmen-öğrenci ilişkisi içinde olmalarını rica ve tavsiye ediyorum. Bu çok önemli hususta ailelerimizi de farkındalığa davet ediyorum" şeklinde konuştu. Öğretmenleri sevgi ve şefkatle bilim ve teknolojinin ışığında geleceği kalemle inşa eden birer nefer olarak nitelendiren Büyükkılıç, mesajında "Bu duygu ve düşüncelerle, her bir insanımızın çocukluğundan gençlik dönemine ve öğrettikleri ile tüm hayatına dokunan tüm öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Herkese nasip olmayacak bu onurlu meslekte onlara başarılar, kolaylıklar, mutluluklar ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.