Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2-12 Nisan Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mimar Sinan’ı Anma Töreni, Fotoğraf Sergisi ve Ağırnas Gezisi programına katıldı.

Kentin yetiştirdiği, tarihe, sanata, kültür ve mimariye mal olmuş büyük usta Mimar Sinan’ın vefatının 437’nci yılı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliğiyle düzenlenen 2-12 Nisan Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Mimar Sinan’ı Anma Töreni, Fotoğraf Sergisi ve Ağırnas Gezisi Programı gerçekleştirildi.

Büyük deha Mimar Sinan’ın doğup büyüdüğü, Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağırnas Mahallesi’nde düzenlenen törene Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Ağırnas Mahalle Muhtarı Cem Güven ile basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Mimar Sinan’ı Anma Töreni’nde, mehteran konseri ve Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti de yapılarak Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından yapılan dualarla Mimar Sinan anıldı.

"Mimar Sinan bir evrensel değerdir"

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in telefon yoluyla katılımcılara hitap edeceğini belirterek sözü Prof. Dr. Sözen’e bıraktı. Konuşmasında, toplumların simge değerlere ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Sözen, "Mimar Sinan bir evrensel değerdir ve onun gibi insanların çoğalması ulusların dünya ulusları arasındaki saygınlığını arttırır. Sinan büyüktür çünkü büyük bir Anadolu coğrafyasını Kayseri’nin tarihi varlığından çıkıp bu birikimlerle büyük bir imparatorluğun adını dünyada duyuran insandır" diye konuştu.

Ağırnas’ın her yönüyle tanıtılmasının önemine değinen Sözen, Kayseri ve Ağırnas’a bir dünya kenti olarak bakmak gerektiğini söyleyerek, "Başka bir Ağırnas, başka bir Koramaz, başka bir Kültepe’nin dünyada başat yer aldığını görmek benim en büyük mutluluğumdur" dedi.

Büyükkılıç, Prof. Dr. Metin Sözen’in tavsiyelerini de dikkate alarak ilgili kurumlarla el ele vermek suretiyle Ağırnas Mahallesi’ni Mimar Sinan’ı ön plana çıkaracak şekilde canlı kılacak çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Mimar Sinan’ı andıklarını ve büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "Ağırnas’ın yetiştirdiği Mimar Sinan yüz yıllar geçmesine rağmen yaptığı eserlerle hala aramızda" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Mimar Sinan’ın 375 eseri ile Osmanlı Dönemi Mimarisini çok önemli bir noktaya taşıdığına işaret ederken, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Mimar Sinan’ı rahmetle yâd etti.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ise Mimar Sinan’ın günümüze sadece mimari eserler değil bir mimarlık anlayışı bıraktığına dikkat çekti.

Ağırnas Mahallesi Muhtarı Cem Güven de Mimar Sinan’ın sadece geçmişin bir mimarı olmadığını, bugünün ve yarının da ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, "Mimar Sinan’ın taş koyduğu yer yıkılmasın, adını andığımız gün eksilmesin" dedi.

Daha sonra Ağırnas Cumhuriyet Kıraathanesi’nde sıcak çay eşliğinde saz çalan halk ozanları, Mimar Sinan’a özel maniler de söylediler. Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Mimar Sinan Evi’ni ziyaret ederek, fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinliklerle dolu Mimar Sinan Haftası programı

Mimar Sinan’ın Haftası kapsamında Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de doğup büyüyen ve Osmanlı Devleti döneminde taşlara ruhunu üfleyerek inşa ettiği eşsiz eserlerle mimarlığının ününü dünyanın dört bir yanına ulaştıran Mimar Sinan için etkinlikler düzenliyor. Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Ağırnas’ta gerçekleştirilen Mimar Sinan’ı Anma Töreni, Fotoğraf Sergisi ve Ağırnas Gezisi ile Mimar Sinan Haftası kutlanırken, 2-12 Nisan günleri arasında atölye çalışmaları da sürüyor. Ayrıca etkinlikler kapsamında 10 Nisan’da "Sinan’ın Kentinden Mimar Sinan’a Bakmak" Paneli, Mimar Sinan Çağından Günümüze Akan Tınılar Konseri ve Eskiz Atölyesi Sergi Açılışı, 11 Nisan’da ise Mimar Sinan’ın İzinde Onur Yılları Plaket Töreni düzenlenecek. Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri’ne ayrıca, Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kayseri Mimar Sinan Araştırma Uygulama Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve ÇEKÜL Vakfı da destek veriyor.