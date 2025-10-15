Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gösterdiği hızlı refleksle genç kızı tramvay altında kalmaktan kurtaran güvenlik görevlisini makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Cumhuriyet meydanındaki raylı sistem hattında meydana gelen olayda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen genç kız, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru hamle yaptı. Durumu fark eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’de güvenlik personeli olarak görev yapan Ayhan Akış; genç kızı çekerek tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, güvenlik görevlisini makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Büyükkılıç, "Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem İstasyonu’nda görev bilinci, dikkati ve hızlı refleksiyle muhtemel bir kazanın önüne geçen Ayhan kardeşimi misafir ettik. Kendisi sadece görevini yapmakla kalmamış, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve insanlık örneği göstermiş. Bu güzel davranışıyla hepimize gurur yaşattı. Alnından öpüyorum, yürekten tebrik ediyorum, helal olsun. Ayhan kardeşimizle beraber görevini layığıyla yapan tüm Ulaşım A.Ş. ekibimizi kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.