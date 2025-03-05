Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının 5’inci teravih namazının ardından çocuklarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinleriyle sohbet ederken, çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi atmosferinde, Kocasinan ilçesinin Argıncık Çarşı Camii’nde teravih namazı sonrası çocuklar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ramazan’ın bereketli günlerinde Kayserililerle buluşmaya devam eden Başkan Büyükkılıç, hemşehrileriyle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Argıncık Çarşı Camii’ndeki 5’inci teravih namazını kıldıktan sonra, mahalle sakinleriyle sohbet ederek onların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi ve sağlıklı, huzurlu bir ay geçirmelerini temenni etti.

Cami çıkışında Başkan Büyükkılıç’ı, çocuklar ve gençler sevgiyle karşıladı. Büyükkılıç, miniklerle ve gençlerle uzun bir süre sohbet etti. Çocuklara Kayserispor forması hediye eden Büyükkılıç, "Teravih namazında Argıncık Çarşı Camii’ndeydik. Hemşehrilerimizle birlikte saf tutarak dualarımızı ettik. Ardından keyifli sohbetler eşliğinde taleplerini dinledik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a gösterdiği ilgi, alaka ve sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.