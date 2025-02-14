Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl’ün içme suyunda yüzde 55’in üzerinde kayıp kaçak oranı olduğunu ve vatandaşın yıllardır asbestli borulardan su içmek zorunda kaldığını hatırlattı. İnsan sağlığına önem verdikleri için altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini belirten Başkan Bozbey, "Sadece asfalt çalışmaları için 200 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Bu hizmetlerin sonunda İnegöllüler temiz suya kavuşacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemeye, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. Başkan Bozbey, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte ikinci kez İnegöl’e çıkarma yaptı.

Mobiliyum AVM ve Wobilimoda Mobilya AVM’deki esnafla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, mobilya sektörünün geleceği ve İnegöl mobilyasının gelişimi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İnegöl’ü mobilya sektöründe daha ileriye taşımak için atılması gereken adımların ele alındığı görüşmede, ilçenin önemli sorunlarından biri olan hava kirliliği de konuşuldu. BUSKİ’nin devam ettiği altyapı çalışmalarının son durumunun ele alındığı buluşmada, daha yaşanabilir bir İnegöl için yapılması gerekenler görüşüldü.

"Özveri ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Bozbey, daha sonra beraberindekilerle birlikte Huzur Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu’nun yer aldığı ziyarette mahalle sakinlerinin görüşlerini alarak önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, "Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu başta olmak üzere mahallemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri en hızlı ve etkin şekilde sunmak için tam kapasite çalışıyoruz. Her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak, altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle gidermek öncelikli hedeflerimiz arasında. Eşit ve adil hizmet anlayışımızla, Bursa’nın 17 ilçesinde aynı özveri ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

’Başkan Bozbey Burada’ programı kapsamında İnegölspor’u da ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, Kulüp Başkanı Abdurrahman Maksutlar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek kulübün ihtiyaçları ve talepleri hakkında görüştü. İnegölspor’un karşı karşıya olduğu 3 puan silme cezasını önlemek adına atılabilecek adımların da konuşulduğu toplantıda, çözüm yolları üzerinde duruldu. Başkan Mustafa Bozbey, ziyaretin ardından Alanyurt Kapalı Pazar Alanı’nda vatandaşlarla buluştu. Otobüste bulunan makamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini de anlattı.

"Sıkıntıları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl’de görüştükleri esnaf ve kooperatiflerin sorunlarını dinlediklerini, kısa zamanda çözüm üreteceklerini söyledi. İnegöl’ün en önemli sorunlarından birisinin de altyapı olduğunu belirten Başkan Bozbey, göreve geldikleri günden bu yana altyapıyla ilgili yoğun çalışma yaptıklarını vurguladı. Sadece asfalt çalışmaları için 200 milyon liranın üzerinde harcama yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Asfaltla ilgili süreç biraz uzasa da telafi etmek için ekip arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Bizler insan sağlığını ilk sıraya koyduğumuz için altyapı çalışmalarına özen gösteriyoruz. Sadece İnegöl’de suda kayıp kaçak oranı yüzde 55 civarında. Bu yüzden mevcut hatların değişmesi gerekiyordu. Ayrıca İnegöllüler uzun yıllardır asbestli borulardan su içiyordu. Sorunları bildiğimiz için göreve geldiğimiz gibi bu alanlara yoğun giriş yaptık. Sıkıntıları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir süre içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Asfalt ile birlikte altyapıyı tamamlayarak İnegöllülerin hizmetine sunacağız. Bu hizmetlerin sonunda İnegöllüler temiz suya kavuşacak" dedi.

İnegöl’de spor kulüplerine de destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Bozbey, gençlere sahip çıkan spor kulüplerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.