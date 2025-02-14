Edirne’nin Enez ilçesinde, Osmanlı dönemine ait olan türbe ve mezarlıklar aslına uygun olarak onarılıyor.

Enez Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan çalışmalar çerçevesinde Has Yunus Bey Türbesi ile Eski Türk Mezarlığı aslına uygun onarım işlemleri başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde türbenin iç kısmının onarımı, çevre düzeni, aydınlatma ve temizliği ile Osmanlı dönemi mezarların bakımı gerçekleştirildi. Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal da çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.