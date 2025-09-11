Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın 103 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunun cephede savaşan askerlerin olduğu kadar, omuz omuza veren tüm halkın zaferi olduğunu belirterek, "Bizlere düşen görev, bu emanete sahip çıkmak, Bursa’mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmektir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde 11 Eylül Bursa’nın kurtuluşu yıldönümü dolasıyla açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa adına anlamı derin, değeri büyük bir gün yaşadıklarını söyledi. 103 yıl önce esareti yırtıp atan, özgürlüğe kavuşan Bursa’nın kurtuluşunu kutladıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, "11 Eylül 1922 tarihi, milletimizin istiklal mücadelesindeki kararlılığının en güçlü sembollerinden biridir. Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşu cephede savaşan askerlerimizin olduğu kadar, omuz omuza veren tüm halkımızın zaferidir. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her Bursalı bu mücadelede bir rol üstlenmiştir. Eğer bugün şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşıyorsak, bu 103 yıl önce vatan uğruna canını ortaya koyan kahramanlarımız sayesindedir" dedi.

"Birlik olursak güçlü oluruz"

Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Bizlere düşen görev, bu emanete sahip çıkmak, Bursa’mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmektir. Atatürk’ün ve cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak birlik içinde geleceğe güvenle yürümektir. Biliyoruz ki birlik olursak güçlü oluruz, birlik olursak kazanırız. 11 Eylül Bursa’mızın kurtuluşu kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken, Bursa’nın kurtuluşu yıldönümü için hazırlanan film gösterildi. Grup sözcülerinin tek tek söz aldığı oturum, gündem maddelerinin ve önergelerin görüşülmesiyle sona erdi.