Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kente değer katan projeleri yerinde incelemek ve çalışmaları hızlandırmak amacıyla sahaya indi. Başkan Boltaç, Hayvan Barınağı, Kent Meydanı, Okuma Salonu, Taziye Evleri ve Çilek Serası gibi önemli noktalarda incelemelerde bulundu.

Tarsus Belediyesinin kent vizyonunu büyüten projelerin her aşamasında doğrudan yer alan Başkan Boltaç, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, çalışmaların geldiği aşama incelenirken, ihtiyaç duyulan noktalar da yerinde belirleniyor. İlgili birimlerden kapsamlı bilgi alan Başkan Boltaç, eksiklerin hızla giderilmesi ve projelerin kent halkının beklentilerine uygun şekilde ilerlemesi için sahada anlık yönlendirmelerde bulunuyor.

"Her projeyi daha güçlü kılmak için sahadayız"

Her hizmetin odağında Tarsus’un olduğunu vurgulayan Başkan Ali Boltaç, "Her adımı daha planlı, her projeyi daha güçlü kılmak için sahadayız. Belediyemizin tüm birimleriyle birlikte, Tarsus’un dört bir yanına yayılan hizmetleri titizlikle yürütüyoruz. Hedefimiz, her çalışmanın doğrudan vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sunması ve Tarsus’u daha yaşanabilir bir kent haline getirmektir" ifadelerini kullandı.