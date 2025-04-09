ALF Araştırma’nın 30 büyükşehirde 17 bin 420 kişiyle gerçekleştirdiği memnuniyet anketinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 59,5 oranla İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye genelinde en başarılı üçüncü büyükşehir belediye başkanı oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir yıl geçmesinin ardından Türkiye genelinde belediyelere yönelik yapılan memnuniyet anketleri kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. ALF Araştırma tarafından 30 büyükşehirde 17 bin 420 katılımcıyla yapılan "Türkiye’nin Seçmen Panoraması" çalışmasında büyükşehir belediye başkanlarının bir yıllık performansı değerlendirildi.

Böcek, Türkiye genelinde en başarılı üçüncü başkan oldu

Anket sonuçlarına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 59,5 memnuniyet oranıyla Türkiye genelinde en başarılı üçüncü büyükşehir belediye başkanı oldu. Listenin ilk sırasında yüzde 62,3 ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ikinci sırada ise yüzde 60,8 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi yer aldı.

ALF Araştırma’nın çalışması, CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) ve CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi) yöntemleriyle gerçekleştirildiği bildirildi.