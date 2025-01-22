Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Akseki Güçlüköy’de yapımı tamamlanan Sürekli Akışlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi’ni inceledi. Başkan Böcek, “Tesis, bölgenin 30 yıllık ihtiyacına cevap verecek kapasitede hayata geçirildi. Tesisimiz ihtiyaç duyulması halinde arıtılmış atık suların tarımda kullanılmasına yönelik de hizmet verebilecek” dedi.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 2024 Ocak ayında sözleşmesi imzalanan Akseki Güçlüköy Sürekli Akışlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımı Kasım 2024’te tamamlandı. Başkan Muhittin Böcek tesisi ziyaret ederek ASAT Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

200 ton/gün kapasiteli

Başkan Böcek’e tesis hakkında bilgi veren Otuzaltı, tesisin ortalama 200 ton/gün atıksuyu arıtabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Otuzaltı, “Bu bölgenin kanalizasyon altyapısı tamamlanmıştı. Buna müteakip biz bu çalışmayı başlattık. Tesis, şu anda çalışır durumda. Vatandaşa gerekli tebligatlar dağıtıldı. Mahallemizin kanalizasyon altyapısı da hazır. Vatandaşlarımızın kanalizasyona bağlantısı bekleniyor. Yaklaşık 2-3 ay içinde tüm bağlantıların tamamlanmasıyla tesis çalışır duruma gelecektir” dedi.

Uluslararası standartlarda

Kanalizasyon sistemleri hariç tesisin güncel maliyetinin yaklaşık 30 milyon TL olduğunu söyleyen Otuzaltı, “Tesisimiz tamamen uluslararası standartlarda. Çıkış suyumuz çevre mevzuatına ve alıcı ortamı kirletmeyecek şekilde tasarlandı. Bölgede ihtiyaç olması halinde arıtılmış atık suların tarımda kullanılmasına yönelik iyileştirilebilir bir yöntem seçildi. Çok küçük bir yatırımla tesiste arıttığımız suları sulama suyu kriterlerine getirebiliriz” diye konuştu.

“30 yıllık ihtiyacı karşılayacak”

Tesisin 3 bin kişinin suyunu arıtabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Otuzaltı, şu bilgileri verdi:

“Güçlüköy’ün nüfusu yaz aylarında 700-800 civarında. Biz bu tesisleri projelendirirken projeksiyona göre ve yıllara sari nüfus artışlarını göz önüne alarak yapıyoruz. Olağanüstü bir durumla karşılaşmazsak bu tesis bölgenin 30 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.”

Antalya’nın ihtiyaçları doğrultusunda tüm ilçelerde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Bir taraftan arıtmalarımızla ilgili bir taraftan su depoları ile ilgili bölgesel anlamda Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçelerimizden talepler var. Büyük yatırımları devam ettirelim” diye konuştu.