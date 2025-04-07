Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Faik Şahenk İlkokulu’na konuk oldu. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Bıyık, "Onların umutla bakan gözleri, daha güzel bir gelecek için en büyük ilham kaynağımızdır" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni haftaya Faik Şahenk İlkokulu’nda düzenlenen bayrak törenine katılarak başladı. Başkan Muzaffer Bıyık’a ziyarette Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da eşlik etti. Muzaffer Bıyık, "Haftaya çocuklarımızın coşkusuyla başlamak bizlere de moral oluyor. Onların umutla bakan gözleri, daha güzel bir gelecek için en büyük ilham kaynağımızdır" dedi.