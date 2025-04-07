TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından başkent Taşkent’te kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan’daki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Taşkent’te, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile PAB 150. Genel Kurulu marjında görüştü. Taşkent Kongre Merkezi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in konuşma yaptığı, "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenen Genel Kurul oturumuna katılmıştı. Taşkent’te devam eden 190 üye ülke, 15 gözlemci ülke ve 25’ten fazla uluslararası ve parlamentolar arası kuruluştan 2 bine yakın delegenin yer aldığı PAB Genel Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile meclis başkanları ve parlamento temsilcileri aile fotoğrafı çektirmişti.