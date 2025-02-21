ADANA (İHA) – Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçedeki yol yapım ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Ceyhan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aytemiroğlu Mahallesi’nde Hilal Sokak, İbrahim Güler Sokak ve 551 Sokak’ta toplamda 7 bin 350 metrekare sıcak asfalt dökerek bin 200 metre uzunluğundaki yolları yeniledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ceyhan’ı modern, yaşanabilir ve düzenli bir kent haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aytemiroğlu Mahallesi’nde hem yollarımızı yeniliyor hem de büyük bir meydan projesini hayata geçiriyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile ’uyumla, birlikte’ çalışarak halkımıza ne söz verdiysek tek tek yerine getiriyoruz. Ceyhanlı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

Başkan Aydar ile Karalar incelemelerde bulundu

"Uyumla, Birlikte" sloganıyla ilçede önemli projeleri hayata geçiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi. Aytemiroğlu Mahallesi’nde sonuna gelinen asfalt çalışmalarını kontrol eden iki başkan, ardından 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı Projesinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlardan Başkan Aydar’a teşekkür

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kadir Aydar’a teşekkür etti. Bölge sakinlerinden Onur Mehli, "Eskiden bu sokaklarda yürümek bile zordu. Toz, çamur eksik olmuyordu. Şimdi pırıl pırıl bir yolumuz var. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini ise, "Belediyemiz gerçekten çalışıyor. Çocuklarımız güvenli bir şekilde oynayabilecek. Yeni meydan da mahallemize çok yakıştı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.