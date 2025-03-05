Adana Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı "Terörsüz Türkiye" adına atılan adımların provoke edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek "Okçular tepesi boş değil" dedi.

MHP Kozan İlçe Başkanlığı kadın kollarıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda konuşan MHP KAÇEP İl Başkanı Zuhal Doğru Tok, şehit aileleri ve Kozanlı kadınlar ile birlikte yürüdüklerini söyledi.MHP Kozan İlçe Başkanı Şerif Köşeli ise ilçedeki kadınların başarısına destek verdiklerini kaydetti.

Programda konuşan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise " Bizim için her gün kadınlar günü ve özel.Son zamanlarda gündeme gelen konular hakkında açıklama yapmak istiyorum. Memleketimizde ülkemizin bir çok yerinden sınır içi ve sınır dışından çokça şehit haberleri geldi. Tüm anaların yüreği yandı. En çok ağlayanlar bu analarımız, ablalar, evlatlar oldu. Bazıları için şehit haberi sayıdan ibaret. Bu kutlu mertebeyi sayı ile ifade etmek o insanlara verdikleri kıymet demek. Ama bizim için "şehit" demek, bulunduğu cennet mekanı görmüş, o mekana şahitlik etmiş kişilerdir. Ancak daha az şehit haberi gelmesi, lafta kalan Türk-Kürt kardeşliği için, Çanakkale’de nasıl yan yana yatıyorsak şehitlerimiz için bu memlekette yan yana yaşamak için insanlar siyasi kimliklerini bir kenara koyarak, ’Terör örgütü kendini lav etsin, yurt içi ve yurt dışı uzantıları ile tasfiye ettiğini aktarsın" diyor. Bundan daha kıymetli ne olabilir? Daha az şehit haberi gelmesi daha az ölüm olsun, demekten daha kıymetli ne olabilir. Burada bu işi provoke etmeye çalışıyorlar. Genel Başkanımız ve Cumhur ittifakının paydaşlarının terör yandaşlarının ne masada oturmuşluğu nede konuşmuşluğu vardır. Birileri bu konuyu şehir içinde provoke etmeye çalışıyor. Buradan kadınlarımıza da sesleniyorum. Kadınlarımız Elif gibi dimdik meydanları doldurun. Kimse zannetmesin "Okçular tepesi boş değil" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Program sonunda salonda bulunan kadınlara karanfil dağıtılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.