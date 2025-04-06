Türkiye’de 31 Mart 2025 Yerel Seçimlerinde Çameli ilçesinde birinci çıkan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bir yıl içinde yapılan projeleri teker teker anlattı. Başkan Arslan, "Önümüzdeki süreçte de Çameli’nin yaşam kalitesini artıracak projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 1 yılda birlikte başardık" dedi.

Çameli Belediyesi Başkanı Cengiz Arslan, 31 Mart 2025 Yerel Seçimlerinde Çameli ilçesinde birinci çıkmasının ardından ilerleyen süreçte 1 yılın değerlendirmesini ve yatırımları hakkında bilgiler verdi. 1 yıl boyunca Çameli Belediyesi olarak ilçenin kalkınması ve her mahallenin eşit hizmet alması anlayışıyla çalışmaları aralıksız devam ettiklerini dile getiren Başkan Arslan, "İlçemizde ne varsa mahallelerimizde de olacak düşüncesiyle, 1 yıl içinde belediyemizin araç filosuna önemli yatırımlar yaptık" dedi.

"Yapılan önemli yatırımlar, yol çalışmalarımızda büyük katkı sağlayacak"

Projeler sonucu belediyeye kazandırılan yatırımları teker teker bahseden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Zabıta birimimize, denetim çalışmalarında etkinliği artırmak ve halkımızın yararına daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla yeni bir araç kazandırdık. Yol yapım ve genişletme çalışmalarında hız kazanmak, vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak amacıyla, belediyemizin bütçesine yük getirmeden, sıfır kilometre ve son model bir grayderi araç filomuza dahil ettik. Ayrıca, ilçemizin her mahallesine güvenli ve sorunsuz ulaşım sağlamak adına, asfalt atma kamyonu da araç filomuza eklendi. Bu önemli yatırım, yol çalışmalarımızda büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Çameli’nin yaşam kalitesini artıracak projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Bir yıl boyunca Çameli belediyesine kazandırılan araçlar ve iş makinelerinin projelerde önemli bir parçası haline geleceklerini belirten Başkan Arslan, "Geçtiğimiz bir yıl boyunca belediyemize kazandırdığımız iş makineleri ve araçlar, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğümüz hizmetlerin önemli bir parçası oldu. Önümüzdeki süreçte de Çameli’nin yaşam kalitesini artıracak projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 1 yılda birlikte başardık" ifadelerini kullandı.