Albert Einstein’ın 100 yıl önce ortaya koyduğu foton teorisini ispatlayan Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, ABD’nin Türkiye için gümrük vergisini yüzde 10 sabit tutmasını büyük bir fırsat olarak değerlendirdi. Yakuphanoğlu, bu avantajın yerli teknoloji firmaları için Amerika pazarında rekabet avantajı sağlayacağını, ayrıca genç girişimcilere düşük vergi ile yurt dışına teknoloji ihracatında fırsatlar oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Albert Einstein’ın 100 yıllık foton teorisini ispatlayan Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) açıkladığı yeni gümrük vergisi düzenlemesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Türkiye için gümrük vergisini yüzde 10 seviyesinde sabit tutmasını büyük bir fırsat olarak nitelendiren Yakuphanoğlu, bu durumun yüksek teknoloji ihracatına ciddi katkı sağlayabileceğini söyledi. Fırat Teknokent’te kurduğu Yüksek Teknoloji şirketinde, ışığın parçacık (foton) yapısını gözle görülür biçimde ortaya koyan ’kuantum parçacık algılayıcı’ sistemi geliştiren Yakuphanoğlu, bilimsel başarılarının ardından şimdi de ekonomik fırsatlara dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamasında bazı ülkelere uygulanan gümrük vergileri artırılırken, Türkiye için bu oran sabit bırakıldı. "Bu karar, Türkiye’de yüksek teknolojili ürünler üreten firmalar için Amerika pazarında önemli bir rekabet avantajı demektir" diyen Yakuphanoğlu, ihracat odaklı üretim için harekete geçme çağrısında bulundu.

"Bu bizim için büyük bir fırsat"

Gümrük vergilerindeki bu avantajın doğru stratejilerle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yakuphanoğlu, "Bilindiği üzere geçenlerde ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Bu açıklamada özellikle gümrük vergileri oranlarını yeniden belirledi. Bunu farklı ülkeler için farklı belirledi. Bazı ülkeler için değeri arttırırken, bazı ülkeler için değiştirmedi. Bizim ülkemizi için bu oranı yüzde 10 olarak belirledi. Ben bunu ülkemiz için bir fırsat olarak değerlendirmekteyim. Yüzde 10 gibi bir gümrük vergisi ile ürettiğiniz ürünü yüksek maliyetlere satabilirsiniz. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir fırsat. Ülkemizi, diğer ülkelere kıyas ettiğimizde orada yapılan üretimler için alınan vergiler bizden daha yüksek olduğu için bu bizim için ekstra fırsattır. Ülke olarak yüksek teknolojik ürünleri iki şekilde üretebiliriz. Birincisi, ülkemizde bulunan yüksek teknoloji ürünleri üreten firmalar kendi ürünlerini üretip ABD pazarına yönelebilirler. İkincisi ise, Türkiye’de yüksek teknoloji ürünü üreten firmalar, yurtdışındaki üreticilerle ortak iş birliği yaparak Türkiye’de ortak yatırım yapabilirler. Dolayısıyla bu yatırımının hem ülkemizdeki üreticiye katkısı hem de yurtdışındaki üreticiye bir katkısı olacak" dedi.

"Yeni dünya düzeninde artık bizim yüksek teknoloji ürünlerini üretmemiz gerekir"

Yüksek teknoloji ürünleri üretmek için fırsat dönemi olduğunu ifade eden Yakuphanoğlu, "Biz böyle bir pazarda yer almak istiyorsak, bunu şu anda doğru değerlendirip, hızlı adım atarak yeni iş birlikleri ve yeni fırsatlar elde ederek bunu ülkemizin ihracatına önemli ölçüde katkı sağlayabiliriz. Özellikle yeni dünya düzeninde artık bizim yüksek teknoloji ürünlerini üretmemiz gerekir. Bunları üretip Amerika pazarına satmamız ya da yüksek teknoloji pazarında yer alabilmek için yeni girişimlerde bulunmamız gerekmektedir. Dolayısıyla gençlere tavsiyem, hayallerindeki bir ürünü şu anda üretip düşük bir gümrük vergisi ile yurt dışında daha düşük bir fiyatla satarak, ürünleri için bir fırsat yakalayabilir" şekline konuştu.