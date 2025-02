2024 yılında 95 ülkeden yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan EMITT Turizm Fuarı, bu yıl 5-7 Şubat tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Fuarı’nda 13 ilçesini tanıtan standıyla katılımcılara Dünya Kenti Muğla’yı anlatıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde fuara katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi, EMITT Turizm Fuarı’nda kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor. 4 gün sürecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında 13 ilçenin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Muğla’nın turizmdeki gücünü vurgulayan EMITT Fuarı, aynı zamanda sürdürülebilir turizme de katkı sunacak. Büyükşehir Belediyesi de ilçelerin markalaşma sürecini desteklemek için fuarda aktif rol alacak.

Başkan Aras, "Muğla’nın dört mevsim turizm potansiyelini ortaya çıkaracağız"

4 gün sürecek fuarın açılışına katılan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızın her köşesinde ayrı güzellikleri var. Bu güzellikleri tanıtmak, ilçelerimizin kapılarını dünyaya açmak da bizim görevimiz. 13 ilçemizle iş birliği yaparak Muğla’mızı tüm güzellikleriyle tanıtmayı hedefliyoruz. Bunu da ancak EMITT gibi kapsamlı fuarlarla kolaylaştırabiliriz. Dünyanın ve ülkemizin her yerinden gelen ziyaretçileri ile ilçelerimize ve Muğla’mıza kapsamlı bir tanıtım imkânı sunan bu fuar, 13 ilçemizin markalaşmasına da destek olacak. Ayrıca, turizmin sadece kıyı bölgelerimizle sınırlı kalmaması, kırsal turizmin gelişmesi ve kültürel mirasımızın daha geniş kitlelere ulaşması için de bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor. Muğla’nın dört mevsim turizm potansiyeline sahip bir kent olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. EMITT Fuarı’nda da bu vizyonumuzu en iyi şekilde yansıtarak Muğla’nın turizmdeki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.