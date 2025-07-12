Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, göz sağlığında önemli bir yeniliğe imza attı. Halk arasında "lazerle göz çizdirme ameliyatı" olarak bilinen Excimer Lazer uygulaması, hastane bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Gözlük ya da lens kullanımına son vermek isteyenler için kalıcı ve konforlu bir çözüm sunan Excimer Lazer tedavisi, artık Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’nde uygulanıyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan bu yöntemle, gözlük ve lens kullanımına kalıcı olarak veda etmek mümkün hale geliyor.

Türkiye genelinde sınırlı sayıda merkezde uygulanan, göz sağlığında çığır açan bu hizmet sayesinde, hastaların göz sağlığı tedavisi için büyükşehirlere gitmesine gerek kalmadı. Gelişmiş teknolojiyle donatılan sistem, dakikalar içinde tamamlanan işlem süresi ve hızlı iyileşme süreciyle dikkat çekiyor.

Hastane yönetimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fethiye ve çevresindeki vatandaşlarımızın, büyük şehirlerde sunulan göz tedavilerine yerinde ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak önceliğimiz. Excimer Lazer tedavisini bölgemize kazandırarak, önemli bir ihtiyaca cevap vermekten büyük mutluluk duyuyoruz"