Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9.yıl dönümü vesilesiyle şehitler, hayatını kaybeden gaziler hatimlerle, dualarla ve ikramlarla yad edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Köyceğiz Müftülüğü okunan 56 Hatm-i Şerifin duasının da yapıldığı Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Din görevlilerinin Mevlid-i Şerif okumalarının akabinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Sahih Dini Bilginin önemi ve Vatan sevgisi konulu sohbette bulunduktan sonra Mevlid-i Şerif ile Kur’an Kursu Öğreticileri, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlar tarafından aziz şehitlerimiz için okunan 56 hatmi şerifin duasını yaptı. Cuma namazından sonra Köyceğiz Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubesi tarafından hem 15 Temmuz’un yıl dönümü hem de Muharrem ayı ve Aşure günü vesilesiyle, Kerbela Şehitleri,15 Temmuz Şehitleri, Pençe Kilit Harekatı Şehitleri ile vatan ve mukaddesat uğruna fedai can eden bütün aziz şehitlerin ruhlarına ithafen aşure ikramında bulunuldu.

Köyceğizlilerin yoğun katılım gösterdiği ve dualarla şehitleri yad ettikleri Hatim Duası ve Mevlidi Şerif programı Kaymakam Mert Kumcu ile Müftü Karagöz’ün birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunması ile sona erdi. Programa Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.