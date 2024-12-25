ATT ve Paramedikler’in hayat kurtarmak için saliselerle mücadele ettiğine vurgu yapan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, vatandaşların hastaneye gitmek için ambulansları taksi niyetinde kullanmasına tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Genel Merkezince yapılan ’112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’ ile acil sağlık hizmetlerinde yaşanan sorun ile aksaklıklara dikkat çeken Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, vatandaşların hastaneye gitmek için ambulansları taksi niyetine gereksiz yere kullanmasının, sağlık ekiplerinin ambulansa ihtiyacı olan hastalara ulaşmasına engel olduğunu söyledi. Çalıştay raporunu da açıklayan Anmal, sendikal sorumluluk gereği sahada yaşanan aksaklıkları raporlayıp yetkililerle paylaşacaklarını, en ucra köşede halka hizmet vermek için 7/24 teyakkuzda ve hazır kıta bekleyen sağlık çalışanlarının özlük ve beklentileri ile birlikte çözüm yollarını ilgili mercilere duyuracaklarını söyledi.

“Vaka eleme sistemine geçilmeli”

Herkes için büyük bir ihtiyaç olan ambulans ve sağlık ekiplerinin gelişi güzel çağırılmaması gerektiğinin altını çizen Anmal, "Bir diş ağrısında bile çağrılan bir ambulans belki başka bir vakaya gitse bir can ve canların kurtarıcısı olacaktır. Bundan dolayı 112 Acil Çağrı Merkezini aradığımızda bu hassasiyetlere dikkat etmemiz gerekiyor ve 2025 yılından itibaren de 112’ye yapılacak olan arama ve ihbarlarda vaka eleme sisteminin de uygulanması elzem olmuştur" dedi.