Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Erdal Altun; düzenlediği basın toplantısında "Kayseri’mizde ve ülkemizin dört bir yanında yaşanan olaylar artık münferit değil; bir vicdan sarsıntısının göstergesidir" dedi.

SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında ;" Küçücük yaşta suça sürüklenen, şiddetle büyüyen, ahlaki ve manevi bağlarını yitiren bir gençlik, gözlerimizin önünde karanlığa doğru itiliyor. Bu gidişin en büyük tanığı, ne yazık ki bizleriz. Bunların bir çoğu Kayseri’de yaşanan olaylardan; 13 yaşındaki bir çocuğun, aynı okuldan 12 yaşındaki akranını inşaatın çatısında bıçaklayarak öldürdü. 8. sınıf öğrencisi yavrumuzun, okul çatısına çıkarak intihara teşebbüs etmesi. İtfaiye, polis ve psikologlar müdahale etti. O çocuğun imdat çığlığı, aslında binlerce gencin iç dünyasının yankısıydı. Yine Kayseri’de 17 yaşındaki bir çocuk evinin kapısına kendini asmaya kalktı, son anda ailesi yetişti. O gün ölümden döndü ama toplumsal olarak hâlâ yaşıyor muyuz, orası meçhul. İzmir’de meydana gelen bir başka olayda 16 yaşındaki liseli bir genç, pompalı tüfekle polis karakoluna ateş açtı; iki polisimiz şehit oldu. Bu; sadece bir ‘terör’ ya da ‘suç’ haberi değildir. Bu, gençliğin ruhundaki derin yarığın ifadesidir" dedi.

"Caydırıcı ve onarıcı adalet sistemi devreye sokulmalıdır"

Ailenin önemine değinen ve projeleri hakkında bilgiler veren SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun; "Her bir olayın temelinde aynı ortak payda var; ailelerde iletişim koptu. Anne-baba, evladına zaman ayıramaz hale geldi. Evler, sevgi değil sessizlikle doldu. Eğitim sistemi şekilci hale geldi. Çocuklarımız test çözüyor ama hayatı çözemez hale geldi. Empati, sabır, saygı gibi kavramlar müfredatta yok. Toplumsal dayanışma kayboldu. Mahalle kültürü, komşuluk bağı, akrabalık desteği tarihe karıştı. Medya ve dijital dünya, çocuklara şiddeti, öfkeyi, lüksü ve şehveti pompalıyor. Aileyi güçlendirme hamlesi başlatılmalı. Her ilçede ’Aile İletişim ve Rehberlik Merkezleri’ kurulmalıdır. Aile içi iletişim, çocuk psikolojisi, değer eğitimi konularında ücretsiz seminerler düzenlenmeli. Maddi yetersizlik kadar manevi yoksulluğun da önüne geçilmeli. Okulda Değer ve Empati Eğitimi başlatılmalı. Müfredat yeniden düzenlenmeli; karakter, empati, toplumsal sorumluluk dersleri zorunlu hale gelmeli. Rehber öğretmen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı kadroları artırılmalı. Şiddet eğilimli öğrenciler için rehabilitasyon programları oluşturulmalı. Caydırıcı ve onarıcı adalet sistemi devreye sokulmalıdır. Çocuk suçlular için ‘iyi hal indirimi’ gibi uygulamalar kaldırılmalıdır. Belediyeler; gençlerin vakit geçirebileceği ücretsiz spor, sanat ve üretim merkezleri açmalı. Sosyal medya ve dijital oyunlarda şiddet içeriklerine karşı ulusal koruma mekanizması kurulmalı. Gençlere yönelen çete ve örgüt faaliyetlerine karşı istihbarat birimleri özel çalışma ekipleri oluşturmalıdır" ifadelerini kullandı.