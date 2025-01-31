Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Hacıveyiszade Camii’nde Cuma namazı sonrası Konyalılarla bir araya geldi. Başkan Altay daha sonra Kültürpark’taki Tramvay Büfem’de vatandaşlarla sohbet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Cuma namazı sonrası Hacıveyiszade Camii’nde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Altay, vatandaşların mübarek cumasını tebrik etti.

Başkan Altay, Cuma buluşmalarının her zaman berekete vesile olduğunu belirterek, “Hacıveyiszade hocamızın ismini taşıyan camimizde vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Konya’mızı birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimizin görüşleri bizlere yol gösteriyor. Bu şehri daha da güzelleştirmek ve Konyalıların mutluluğunu artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Konya’mız için birlikte yol yürüdüğümüz, aynı hayallere birlikte adım attığımız ve her fırsatta beraber olduğumuz hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Cuma namazı sonrası Kültürpark’a geçen Başkan Altay, burada hizmet veren Tramvay Büfem’de vatandaşlarla da sohbet etti.