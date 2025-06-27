Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” temalı mahalle buluşmaları kapsamında bu hafta Sinanbey Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşların talep, şikâyet ve önerileri doğrudan dinlenerek çözüm yolları oluşturuluyor. Toplantıya İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve AK Parti yöneticileri de katıldı. Başkan Alper Taban, vatandaşlardan gelen soruları dinleyerek yerinde yanıtladı.

"HER MAHALLEMİZDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Sinanbey Mahalle Muhtarlığı arkasındaki alanda düzenlenen mahalle buluşması kapsamında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm mahallelerde aktif olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Eksikliklerimiz elbette vardır ancak sizlerin desteğiyle bu eksiklikleri bir bir tamamlamaya gayret ediyoruz. Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanı dışında kalan konularla da ilgileniyor, ilgili kurumlara iletiyoruz. Amacımız, İnegöllü vatandaşlarımızın huzur ve konfor içinde yaşaması. Diğer kurumlardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.” dedi.

BUSKİ ŞİKÂYETLERİ GÜNDEMDEYDİ

Toplantının soru-cevap bölümünde söz alan vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ tarafından yürütülen içme suyu altyapı çalışmalarının ardından kazılan alanların kapatılmaması ve bozulan kaldırımların onarılmamasından şikâyetçi oldu. Vatandaşlar, çok sayıda başvuru yaptıklarını ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını belirtti. Başkan Alper Taban ise iletilen şikâyetleri tek tek not aldıklarını ve ilgili kurumlara aktardıklarını ve aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

"SAĞLIK OCAĞI YERİ HAZIR"

Sinanbey Mahallesi’ne kazandırılması planlanan sağlık ocağına da değinen Başkan Taban, “Sağlık ocağı için yer hazır. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimizle koordinasyon halinde bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“İNEGÖL BELEDİYESİ 7/24 HİZMETİNİZDE”

Toplantının sonunda tüm vatandaşlara katkı ve destekleri için teşekkür eden Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla çalıştığını vurguladı. Taban, “Görüşlerinizi, fikirlerinizi, sorun ve isteklerinizi 153 numaralı çağrı merkezimizden ya da 0530 157 3000 numaralı WhatsApp Çözüm Merkezimiz üzerinden bize bildirebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.