Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde 2025’in ilk meclis toplantısında peş peşe yatırım müjdeleri verildi. Başkan Alemdar kentsel dönüşümde Tığcılar’da hak sahipleriyle görüşmelerin başlayacağını açıkladı ve Sapanca, Erenler, Kaynarca, Yenikent, Arifiye’ye spor salonu ile gençlik merkezi müjdesi verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025 yılının ilk meclis toplantısı meclis salonunda gerçekleştirdi. 97 maddenin görüşüldüğü Ocak ayı meclis toplantısında ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları tek tek görüşülerek meclisin onayından geçti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın açılışını yaptığı, daha sonra Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun başkanlık ettiği meclis toplantısına ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları ve basın mensupları katıldı.

Başkan Yusuf Alemdar, 17 kilometrelik Şehir Hastanesi-Millet Bahçesi Metrobüs Hattı’nın 2 kilometrelik kısmında alt yapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, devamında bu hat üzerinde çalışacak Hafif Raylı Sistemi’nde şehre kazandırılması için çalışma yaptıklarını müjdeledi. Öte yandan yeşil, sosyal ve dirençli şehir sloganıyla başlatılan kentsel dönüşümle ilgili de fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve perşembe günü ilçe belediye başkanlarıyla görüştükten sonra Tığcılar Mahallesi’ndeki hak sahipleriyle görüşmelerin başlayacağını açıkladı.

2025 yılının "hizmet kervanı" olarak nitelendiren Alemdar ayrıca Sapanca, Kaynarca, Yenikent ve Erenler’de kapalı spor salonları, Arifiye’ye Gençlik Merkezi ve Sakarya’nın çeşitli bölgelerine gençler için mini futbol-basketbol sahaları kazandırılacağı müjdesini paylaştı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaya sunulduğu mecliste Başkan Yusuf Alemdar’a Karasu Sahil Düzenleme ve Sapanca Serenity Koridor projeleri ve Sıfır Atık yatırımlarında kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edilen 70 Milyon liralık yatırım için yetki verildi. Alemdar, "Şehrimize yeni yaşam alanları kazandıracağız. Karasu ve Sapanca’da yapacağımız projeleri bu anlamda çok önemsiyorum. İnşallah yakın zamanda hazırladığımız projeleri de kamuoyuyla paylaşacağız. Katkıları için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 70 milyon TL’lik yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Arifiye’de 40 bin dönümlük arazinin Büyükşehir Belediyesi tarafından alınması oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle Alemdar’ın daha önce Sakarya’ya sözünü verdiği fuar alanı ile ilgili de ilk adım atılmış oldu. Ayrıca "Kentsel Uygulama Projesi" çerçevesinde Sakarya Nehri, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 Karayolu arasındaki kesimin "kentsel dönüşüm ve gelişim alanı" olması için meclisten onay alındı. Diğer yandan 97 gündem maddesi arasında MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin isminin Serdivan’da hizmete yeni açılan bulvara verilmesi oy çokluğuyla ve ayrıca Sakarya’nın Şam, Bağdat, Humus’la kardeş şehir olmasıyla ilgili maddeler de oy birliğiyle kabul edildi. Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Bahçeli ile ilgili öneri için Başkan Alemdar’a teşekkür etti.

Başkan Alemdar, “Dirençli, sosyal ve yeşil şehir için durmadan çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm için birtakım yol aldık. İnşallah Perşembe günü Tığcılar Mahallesi’nde hak sahipleri ile toplantı yapacağız. Sabahında belediye başkanlarımızla ile öğleden sonra ise Tığcılar Mahallesi’nde toplantı yapacağız. Ne istediklerini, düşüncelerini soracağız. İnşallah bakanlığa teslim etmiş olduğumuz dosyada şehrin dönüşümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Metrobüs hattı çalışmalarımız başladı. 2-3 ay içerisinde Yenikent’ten Yazlık Kavşağına kadar metrobüslerimiz çalışmaya başlayacak. İlk etapta metrobüslerimizi düşünürken raylı sistemi de düşünüyoruz. Bu hat üzerinde hafif raylı sistemin de bin yataklı hastanemize gidecek şekilde planlarını yapıyoruz. Bu hat daha sonra raylı sisteme de çevrilebilecek şekilde planlanıyor. Belediyemizin tüm birimleri hızlı bir şekilde bu çalışmayı yapıyor. Yazlık Kavşağımızın da metrobüs ve raylı sisteme uygun bir şekilde proje ihalesi bitmek üzere. Mart ayında Yazlık Kavşağının ihalesini yapmış olacağız” diye konuştu.

Yazlık Kavşağı, Kütüphane ve Bilim Merkezi

Alemdar, "Şehrimizin altyapısındaki eksikleri tamamlamak ve içme suyundaki sorunları çözmek için Sapanca, Akyazı, Hendek altyapı ve içme suyu hatlarındaki ihaleleri mart ayına kadar yapacağız. İnşallah 1 Milyon Kitaplı Kütüphane’nin de mart ayına kadar ihalesi yapılmış olacak. Bilim Merkezi’mizin de inşaatına hızla başlayacağız ve kütüphanemizin yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçireceğiz. İnşallah bu projeleri şehrimize kazandıracağız. Sapanca, Kaynarca, Yenikent ve Erenler’e kapalı spor salonu yapacağız. Arifiye’ye Gençlik Merkezi’ni hayata geçireceğiz. 2025 yılı Sakarya ve 16 ilçede hizmet kervanına dönmüş olacak. Gençlerimize mini futbol ve basket sahaları gibi planladığımız işler var. Bunları adım adım Sakarya’mızla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Gündem maddeleri

Meclis toplantısında, imar ve bayındırlık komisyonundan gelen 1’den başlayıp 43’te biten gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edilirken; 44, 45, 46 ve 47’nci maddeler oy birliğiyle meclisin onayından geçti. 48’nci maddeden 75’nci madde kadar olan gündem maddeleri ise imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 82’nci madde oy çokluğuyla olmak üzere 75’nci maddeden 97’nci madde kadar olan gündem maddeleri kabul edildi.