Başkan Akpınar, Küçük Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Sanayi alanlarının ayağa kalkması ve ekonomiye olan katkılarının artması için her türlü çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Başkan Akpınar, “Sanayimizde esnafımız bir çıkış yolu arıyor. Kendi arsalarına depreme dayanıklı iş yerleri inşa ediyorlar. Biz de Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bu çabalara destek veriyor, yollarını yapıyoruz. Yollarımızın bir kısmını tamamladık, diğer kısmı için çalışmalarımız devam ediyor. Cadde ve sokaklarımızın altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra sathi kaplama asfalt çalışmalarımıza hızla başlayacağız. Asrın felaketini derinden yaşayan bir şehiriz. Her alanda ayağa kalkmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Sanayimizin yeniden canlanması bu sürecin en önemli adımlarından biridir. Esnafımızın toparlanması ve yüzünün gülmesi, şehrimizin de kendini bulması ve huzura kavuşması anlamına gelir. Yol medeniyettir; yol olmadan şehir olmaz. Bu bilinçle Dulkadiroğlu Belediyesi olarak yollarımıza ve esnafımıza büyük önem veriyoruz. Hep birlikte omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Esnafımızla düzenli olarak bir araya geliyor, onlarla istişareler yapıyor, sorunları yerinde çözmek için gayret gösteriyoruz. Sanayimizin güçlenmesi ve daha güzel bir görünüme kavuşması adına ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz. Esnafımızın her zaman yanındayız ve bu zorlu süreçte onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.