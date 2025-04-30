Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapımında sona yaklaşılan Selvilitepe Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Pek çok spor müsabakasına ev sahipliği yapacağımız tesisimizi en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesinin kendi imkanlarıyla kente kazandırarak spor müsabakalarına ev sahipliği yapacağı Selvilitepe Spor Kompleksi projesinde sona geliniyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, daire müdürleri ve teknik ekiple birlikte söz konusu projede peyzaj ve çevre düzenlemesi konularında inceleme ve görüşmeler yaptı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Selvilitepe Spor Kompleksi, kentimize kazandırıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğumuz bir proje. Basketbol, voleybol ve hentbol sahası ile yüzme havuzunun yer aldığı kompleksimizde pek çok spor müsabakasına ev sahipliği yapacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken projemizin peyzaj ve çevre düzenlemesi hakkında incelemelerimizi ve planlamalarımızı yaptık. Tesisimizi en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.