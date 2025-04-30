Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde çocukları daha güçlü yarınlara taşımak için bir toplumsal farkındalık programı yürütüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Bu Şehir Hepimizin’ düşüncesiyle okullarda öğrencilere farkındalık eğitimleri sunuyor. Bu kapsamda Karasu Şehit Serkan Sağır Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokul öğrencilerine yürekleri ısıtan bir sürpriz yapıldı. 152 öğrenci eğlenceli, öğretici atölyede oyunlar oynadı, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi aldı.

Bu programın son örneğinde Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından Karasu Şehit Serkan Sağır Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulu’nda öğrenim gören çocuklara tebessüm ettiren bir sürpriz yapıldı.

Okulda, “Bu Şehir Hepimizin” hareketi ile farkındalık oluşturacakbir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Başkan Alemdar’ın şehrin dört bir yanında daha güzel bir şehir için tanıtımını yaptığı “Bu Şehir Hepimizin” projesi, etkinliğin ilk bölümünde tanıtıldı.

Karasu’da düzenlenen buluşmada 152 öğrenciye hitap eden eğlenceli ve öğretici atölyeler kuruldu.

Çocukların öğrenmesine ve eğlenmesine imkân tanıyan çeşitli oyunlar Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Gençlik Merkezi uzman ekipleri eşliğinde oynandı. Çocukların gelişimine katkı sunacak etkinliğin yanı sıra bağımlılıkla mücadeleye yönelik seminer verildi.

Yeşilay Gençlik Merkezi’nden Moderatör Cengizhan Yazıcı çocuklara bağımlılıklar hakkında bilgiler verdi, farkındalık kazanmaları sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde benzer etkinliklerle çocukları sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir geleceğe taşıyacak.