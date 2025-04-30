Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği personellerince ilkokul ve anaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Öğrenciler, kuralları eğlenerek öğrendiler.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu ve Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulunda ’Trafik Güvenliği Eğitimi’ düzenlendi. Geleceğin sürücüleri ve yetişkinleri olan öğrencilere Jandarma Mobil Eğitim Aracıyla ’Trafik Güvenliği Eğitimi’ Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerince verildi. Minik öğrencilere trafikteki kurallar uygulamalı olarak gösterilerek, yayaların uyması gereken kurallar, öğrencilerin anlayabileceği şekilde oyunlarla anlatıldı. Eğitimde, karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidinin kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk konuları ele alındı. Kuralların sözlü bir şekilde anlatılmasının ardından uygulamaya geçildi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde bisiklet ve scooterlara bindirilen öğrenciler, öğrendikleri kuralları uygulama fırsatı buldular.