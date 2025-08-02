Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yöresel Kültür Festivali, farklı bölgelerin kültürel zenginliklerini Başiskele Sahili’nde bir araya getirdi.

Belediyenin koordinasyonunda ve kentteki hemşehri derneklerinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Dün akşam stantların açılmasıyla başlayan etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Başiskele Sahili’ndeki festival alanında kurulan stantlarda, hemşehri dernekleri kendi yörelerine özgü lezzetleri, kıyafetleri ve kültürel ürünleri tanıtma fırsatı buluyor. Festivale; Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başiskele Ordulular Derneği, Başiskele Korganlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Rizeliler Derneği, Turnalı Köylüleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği, Gümüşhane Pirahmet Köyü Derneği, Kocaeli Gümüşhane Kabaköylüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Başiskele Vanlılar Derneği, Başiskele Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği katılıyor.

Ziyaretçiler, stantlarda sunulan yöresel yiyecekleri tadarken, sergilenen el emeği ürünleri ve kültürel objeleri de inceleme imkanı buluyor.

Festival kapsamında yöresel sanatçılar da sahne alıyor. Etkinliğin ilk gününde Mustafa İşitmezoğlu Anadolu türkülerini seslendirdi. Festivalin ikinci günü Kenan Serhat İnce Balkan türküleriyle, kapanış gününde ise Mesut Çakır ve Şenol Küçük Karadeniz türküleriyle dinleyicilerle buluşacak.