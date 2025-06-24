İstanbul Başakşehir’de seyir halindeki hafif ticari araç, karşı istikamete geçerek otomobile çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden 46 AAP 806 plakalı hafif ticari araç sürücüsü önce refüje çarpıp karşı istikamete geçti, ardından seyir halindeki 35 CEE 886 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü de vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Trafik, yol temizlik çalışmaları devam ederken polis ekiplerince kontrolü şekilde devam etti. Emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı.