Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray son maçında sahaya, Başakşehirli futbolcularım alkışları arasında çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park’ta karşılaşırken, müsabaka öncesinde turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu alkışladı. Galatasaraylı futbolcular, seremoni öncesinde saha kenarında ikiye ayrılan Başakşehirli futbolcuların arasından geçerek sahaya çıktı. Bu esnada Başakşehirli futbolcular, rakibini şampiyonluğundan dolayı alkışladı.